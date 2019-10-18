شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض الرد على «الأحمر».. واستياء من مدير المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفضت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الرد على البيان الذى أصدره النادى الأهلى، بعد تأجيل لقاء القمة مع الزمالك الذى كان مقررًا له غدًا السبت فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز إلى أجل غير مسمى. ووفقًا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- فإن اتحاد الكرة رفض الرد على تأجيل لقاء القمة. وأوضح المصدر أن هناك بندًا بلائحة مسابقة الدورى الممتاز، يمنح الحق للجهات الأمنية فى تأجيل أى مباراة بالبطولة وفقا للتقارير الأمنية حسب الظروف التى تمر بها البلاد، وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا بتأجيل أى مباراة لإرضاء ناد على حساب الآخر، حتى يتخذ النادى الأهلى موقفا ويصدر بيانه الذى أكد فيه عدم خوض أى مباريات قبل مواجهة القمة. وأكد المصدر أن اللجنة تنتظر عودة عمرو الجناينى المتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية لظروف عمل، وبالتالى فلن يتم الإعلان عن أى قرار قبل عودة الجناينى، مشيرا إلى أن محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة للجبلاية، يعقد اجتماعات مستمرة مع لجنة المسابقات من أجل بحث الأزمة.

يأتى هذا فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الاستياء بين أندية الدورى الممتاز، بسبب عدم قدرة حسام الزناتى، مدير لجنة المسابقات، على إدارة مباريات البطولة، لأنه يفتقد للخبرة التى تسببت فى مطالبة 7 أندية بالدورى بتأجيل مبارياتها والمعاملة بالمثل بعد تأجيل مباراة القمة، وعلمت «المصرى اليوم» أن الجناينى سيقوم، بعد عودته من السفر، بتوجيه دعوة إلى رؤساء أندية الدورى لعقد اجتماع لمناقشتهم فى الأزمات التى واجهتهم منذ انطلاق الموسم.