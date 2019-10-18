الدوري على «كف عفريت»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فى تطور سريع للأحداث الساخنة على الساحة الكروية، بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك، فى الجولة الرابعة من فعاليات الدورى العام، بسبب دواع أمنية، انتفض مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، رافضًا رفضًا قاطعًا خوض أى مباراة فى منافسات الدورى قبل أن يخوض مباراة القمة مع القلعة البيضاء، وذلك فى بيان رسمى.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، قد أصدر بيانًا رسميًا فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء يعلن فيه تأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى، بسبب دواع أمنية. ووفقًا لما جاء بالموقع الرسمى للأهلى، فإن إدارة النادى الأحمر تؤكد احترامها الكامل للرؤية الأمنية بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيل لقاء القمة، الذى كان من المقرر إقامته غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

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وجاء بيان الأهلى على النحو التالى: «أعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والإفريقية، جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة».

وأضاف: «النادى الأهلى وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره فى تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية فى المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله فى الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التى جرت على الملاعب المصرية فى يونيو الماضى بمشاركة 24 دولة وفى حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة».

وتابع النادى الأهلى فى بيانه: «أيضًا كانت كفاءة الأمن المصرى دامغة فى إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية بحضور جماهيرى مكثف فى الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التى كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع فى إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير، وهو الملعب الذى كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصرى عندما نجح فى تأمين العديد من المباريات التى أقيمت عليه بحضور جماهيرى كبير».

واختتم: «ولقد انتظر النادى الأهلى بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. وإزاء ما سبق فإن النادى الأهلى يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى فى الموسم الماضى.. لذا فإن النادى الأهلى لن يخوض أى مباراة فى بطولة الدورى العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية».