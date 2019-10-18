شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنتشي يتأهب لمواجهة دجلة.. والإسماعيلي يحشد هجومه لعبور «الحدود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الاتحاد المباراة برصيد 6 نقاط، ويتطلع لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بعد فوزه الغالى على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف فى الجولة الماضية.

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وسادت حالة من الارتياح داخل الفريق بعد مشاركة محمود رزق، صاحب هدفى فوز الفريق على المصرى والجونة، والذى شُفى تمامًا من إصابته بالكاحل وبات جاهزًا للمشاركة.

على الجانب الآخر، يرفع وادى دجلة شعار التحدى أمام زعيم الثغر لرغبته فى تعويض الفترة الماضية، التى شهدت نزيفًا للنقاط خلال المواجهات الثلاث الأولى فى الدورى، حيث خسر دجلة أمام طنطا، ثم تعادل مع حرس الحدود، قبل أن يتلقى هزيمة ثانية من الإسماعيلى ليدخل لقاء اليوم بنقطة واحدة.

من ناحية أخرى، يلتقى الإسماعيلى مع حرس الحدود، فى الثامنة مساء، على ملعب الإسماعيلية، ويدخل أصحاب الأرض اللقاء برصيد 6 نقاط فى المركز السادس. وخصص الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج يستيش، تدريبات خاصة على التسديد والكرات الثابتة خلال المران الأخير.