الزمالك يعد بتعديل عقد جنش...

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يذكر أن بطولة الدوري ستتوقف يوم 28 من الشهر الجاري بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا بجانب ارتباط المنتخب الأول بمواجهتين مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل، في تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.
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