شكرا لقرائتكم الزمالك يعد بتعديل عقد جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مسئولو الزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض، بتعديل عقده خلال الفترة القادمة، بعد الجلسة التى جمعته خلال الفترة الماضية مع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض.

وحصل جنش على وعدا من مسئولى الزمالك بأن يكون تعديل العقد الخاص به عقب الانتهاء من مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجيلها لأجل غير مسمى ونظرا لانشغال مسئولى الأبيض فى الفترة الحالية بالتحضيرات لارتباطات الفريق المختلفة وخاصة لقاء جينيراسيون فوت السنغالى، المحدد له يوم 24 من الشهر الجارى أدى إلى الاستقرار على تعديل عقد جنش خلال فترة التوقف القادم.

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يذكر أن بطولة الدوري ستتوقف يوم 28 من الشهر الجاري بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا بجانب ارتباط المنتخب الأول بمواجهتين مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل، في تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.