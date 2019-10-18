شكرا لقرائتكم البدري يحدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على ستاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.
كانت هذه تفاصيل خبر البدري يحدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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