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البدري يحدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر...

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جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق معسكر الفراعنة الكبار استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021  بالكاميرون.

 

وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .

 

كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على ستاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.

 

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