شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لمواصلة قطار الانتصارات أمام حرس الحدود الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الاسماعيلى نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على دجلة بهدف دون رد فيما تعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة .

ويحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فيهم وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف

وحذر الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من خطورة فريق حرس الحدود مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما طالب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود للاعبيه بانهاء نغمة التعادلات وحصد النقاط الثلاث للمرة الاولي هذا الموسم .

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