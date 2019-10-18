شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يُحدد 5 نوفمبر موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل .

كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على ستاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.