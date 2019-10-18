شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد الجمعية العمومية بأحد فنادق أكتوبر ويرفض مشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر لها يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر. ورفض مسئولو اللجنة الخماسية إقامة الجمعية العمومية فى مشروع الهدف، فى ظل أعمال البناء والإصلاحات التى تقام هناك بدعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وأخطر اتحاد الكرة الأندية مؤخرا بموعد الجمعية العمومية العادية، وطلب منهم إرسال التفويضات الخاصة بحضور الجمعية على أن يحضر رئيس النادى أو أعضاء مجلس الادارة، كما طلب إرسال مقترحاتهم بشأن الموضوعات التى ترغب الأندية فى مناقشتها.

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