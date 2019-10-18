رياضة | رسمياً.. نقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. نقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس 17 أكتوبر رسميا نقل مباراتي نادي الشباب ضد كل من الاتفاق والوحدة في الدوري السعودي.

وأكدت لجنة المسابقات في بيان رسمي أنه تم نقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة ضمن منافسات الجولة السابعة والثامنة من بطولة الدوري السعودي إلى ملعب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

سبب نقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة

وكشفت لجنة المسابقات أن سبب نقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي.

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موعد مباراة الشباب القادمة في الدوري السعودي

ويستعد نادي الشباب لمواجهة نظيره نادي الاتفاق يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

ترتيب نادي الشباب في الدوري السعودي

ويتواجد نادي الشباب في المركز السابع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.