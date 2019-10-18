رياضة | نجم باريس سان جيرمان على وشك مغادرة الفريق

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يسعي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان الدولي الأوروجواياني، إدينسون كافاني، إلي الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .

وأفادت صحيفة " ليكيب " الفرنسية ، إن إدارة النادي الباريسي لم تتحرك حتى هذه اللحظة لتجديد عقد كافاني، علماً أن اللاعب ينتهي عقده صيف 2020 .

ونوهت الصحيفة الفرنسية في تقريرها الى أن المدير الرياضي، ليوناردو، لم يتصل باللاعب أو بممثليه حتى لم يجلس معهم، ولذلك يبدو أن تجديد عقد اللاعب ليس أولوية بالنسبة للنادي .

بذكر أن العديد من الأندية الاوروبية تسعي الحصول على خدمات كافاني أبرزها مانشستر يونايتد ، أتلتيكو مدريد، نابولي، ويستطيع اللاعب التفاوض مع أي نادٍ إبتداءً من يناير .