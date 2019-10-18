شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى يستضيف دجلة في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة رحلة النتائج الجيدة منذ إنطلاق الموسم محذراً من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه على الجانب الأخر يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتخطى عقبة زعيم الثغر وتحقيق أول فوز فى المسابقة .
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