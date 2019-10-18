شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى يستضيف دجلة في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فيما خسر وادى دجلة من الاسماعيلى بهدف دون رد فى إطار ذات الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاءين وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم هدف واحد فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة رحلة النتائج الجيدة منذ إنطلاق الموسم محذراً من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه على الجانب الأخر يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتخطى عقبة زعيم الثغر وتحقيق أول فوز فى المسابقة .