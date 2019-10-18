شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى فى قاعة اجتماعات مجمع الاتحادات بإستاد القاهرة . ومن جانبه أكد حسنى على مناقشة خط الموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 فى العمومية واعتماد الميزانية الخاصة بالاتحاد. وتشهد العمومية الإستماع لمطالبات أعضاء الجمعية العمومية فيما يخص اللعبة و تطويرها فى المرحلة المقبلة . Advertisements ويسعى اتحاد الرماية خلال الفترة الماضية لترتيب الأجندة الدولية و المحلية من أجل الاستعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما نجح عزمى محيلبة فى ضمان التأهل للأولمبياد بعد حصد برونزية الخرطوش فى كأس العالم فى منافسات الاسكيت بالمنافسة التى أقيمت فى فنلندا أغسطس الماضى و برونزية كأس العالم بالإمارات 12 أكتوبر الجارى .

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