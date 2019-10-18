شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر عبد الله جمعة اليوم بعد خضوعه لأشعة مقطعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، جاهزية عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، من عدمها فى قدرته على خوض لقاء المقاولون العرب وفقًا لنتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية؛ كما سيخضع لاختبار طبى لتحديد مدى جاهزيته بعد الاطلاع على نتيجة الاشعة بعدما اشتكى اللاعب من إصابة عبارة عن كدمات فى الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى المباراة الودية التى جمعت الفراعنة بمنتخب بوتسوانا، وشارك خلالها اللاعب بصفة أساسية فى اللقاء الذى انتهى بفوز المنتخب الوطنى بهدف دون رد.

وأجرى عبد الله جمعة، أشعة رنين، كشفت إن الإصابة التى لحقت به مع المنتخب الوطنى بسيطة وستكون مدة راحته وفقا للجهاز الطبى للزمالك بقيادة محمد أسامة الذى عاد وطلب من اللاعب إجراء أشعة مقطعية للاطمئنان بصورة نهائية على حالته قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق.

وكان ميتشو قد فضل خضوع عبد الله جمعة لعمليات التأهيل على مدار تدريبات أمس وأول أمس الأربعاء لحين الإطلاع على نتيجة الأشعة المقطعية التى خضع لها اللاعب على قدمه اليمنى.