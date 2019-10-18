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شكرا لقرائتكم ميتشو يحسم موقف عبد الله جمعة من خوصه لقاء ذائب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجرى عبد الله جمعة، أشعة رنين، كشفت إن الإصابة التى لحقت به مع المنتخب الوطنى بسيطة وستكون مدة راحته وفقا للجهاز الطبى للزمالك بقيادة محمد أسامة الذى عاد وطلب من اللاعب إجراء أشعة مقطعية للاطمئنان بصورة نهائية على حالته قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق.
وكان ميتشو قد فضل خضوع عبد الله جمعة لعمليات التأهيل على مدار تدريبات أمس وأول أمس الأربعاء لحين الإطلاع على نتيجة الأشعة المقطعية التى خضع لها اللاعب على قدمه اليمنى.
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