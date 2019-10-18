شكرا لقرائتكم ميتشو يحسم موقف عبد الله جمعة من خوصه لقاء ذائب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، موقف عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، من الجاهزية لخوض لقاء المقاولون العرب من عدمه وفقًا لنتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية؛ كما سيخضع اللاعب لاختبار طبى لتحديد مدى جاهزيته بعد الاطلاع على نتيجة الاشعة بعدما اشتكى اللاعب من إصابة عبارة عن كدمات فى الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى المباراة الودية التى جمعت الفراعنة بمنتخب بوتسوانا، وشارك خلالها اللاعب بصفة أساسية فى اللقاء الذى انتهى بفوز المنتخب الوطنى بهدف دون رد.

وأجرى عبد الله جمعة، أشعة رنين، كشفت إن الإصابة التى لحقت به مع المنتخب الوطنى بسيطة وستكون مدة راحته وفقا للجهاز الطبى للزمالك بقيادة محمد أسامة الذى عاد وطلب من اللاعب إجراء أشعة مقطعية للاطمئنان بصورة نهائية على حالته قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق.

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وكان ميتشو قد فضل خضوع عبد الله جمعة لعمليات التأهيل على مدار تدريبات أمس وأول أمس الأربعاء لحين الإطلاع على نتيجة الأشعة المقطعية التى خضع لها اللاعب على قدمه اليمنى.