شكرا لقرائتكم تعرف على منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل النادي الأهلي على راحة من هذه الجولة التي جاءت مبارياتها كالتالي:
المصري x وادي دجلة
سموحة x حرس الحدود
اف سي مصر x الاسماعيلي
طنطا x مصر المقاصة
الانتاج الحربي x المقاولون العرب
الجونة x. بيراميدز
الاتحاد السكندري x طلائع الجيش
الزمالك x انبي
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 2/0 فيما تعادل الزمالك إيجابيا مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق.
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