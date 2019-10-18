«الخطيب في خطر ولا يملك خيارا غير الراحة» .. الطبيب المعالج يوضح اخر تطورات حالته الصحية

الموجز

قال الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، توجه الخميس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية، لإجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر .

وتابع "فرهود" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملك وكتابة", والمذاع عبر فضائية "الأهلي" : الخطيب يعاني من إجهاد شديد في فقرات الظهر، وفي العملية الأخيرة تم محاولة استئصال المرتجع في الانزلاق الغضروفي بمنظار جراحي، ولكنه بسبب عدم الراحة عادوته الآلام بشدة في المكان ذاته .

وأشار أنه فوجئ هو والطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة الأخيرة بشكوى الخطيب من الآم شديدة في ساقه اليمني على الرغم من حصوله على جرعات كبيرة من المسكنات مشددا أن في حال استمر الوضع على النحو التالي سيظهر لإجراء جراحة جديدة و هو أمر صعب نظرا لإجرائه 3 عمليات من قبل خلال 7 سنوات.

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وأكمل أن الخطيب رفض من قبل أجراء جراحة لوضع مسامير لتثبيت الفقرات عقب علمه بضرورة الراحة لمدة شهرين عقب تلك الجراحة حتى تلتئم العظام بشكل سليم مرة أخرى.

وأختتم فرهود : يتواجد الخطيب في المستشفى الملكي بالاسكندرية ، تحت الملاحظة , مؤكدا أن الامر خطير ولابد من الراحة ما لا يقل عن 3 أسابيع حتى لا نلجأ لجراحة رابعة في العمود الفقري بألمانيا.