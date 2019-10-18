شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع إنبي. .والمقاولون يواجه الإنتاج.. منافسات دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الزمالك وانبي والذي يقام على ملاعب القلعة البيضاء بميت عقبة.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب المسابقة، بعد مرور 9 جولات ، برصيد 19 نقطة كما يحتل الانتاج الحربي النركز الثاني برصيد 19 نقطة أيضا بفارق الأهداف الذي انحاز للزمالك، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة.



وحصل النادي الأهلي على راحة من هذه الجولة التي جاءت مبارياتها كالتالي:

المصري x وادي دجلة

سموحة x حرس الحدود

اف سي مصر x الاسماعيلي

طنطا x مصر المقاصة

الانتاج الحربي x المقاولون العرب

الجونة x. بيراميدز

الاتحاد السكندري x طلائع الجيش

الزمالك x انبي

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 2/0 فيما تعادل الزمالك إيجابيا مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق.