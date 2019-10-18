شكرا لقرائتكم خبر عن 33 لاعبا ولاعبة يشاركون فى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام بطولة دورة الألعاب الأولمبية 2020 فى طوكي ، بمشاركة المنتخبات المصرية، وقد تأهل حتى الأن 33 لاعبا ولاعبة ، من مختلف اللعبات الرياضية ، سواء على مستوى منافسات الفردى أو الفرق أو الزوجى المختلط ، ومازال هناك عدة بطولات مؤهلة للأولمبياد على مستوى الرياضات الاخرى .

نرصد فى السطور التالية اللاعبين و اللاعبات الذين نجحوا فى الحصول على بطاقة التأهل لطوكيو 2020 .

1- محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة تأهل بعد تحقيق المركز الخامس فى بطولة العالم

2- مندى محجوب لاعبة منتخب الجمباز جاء تأهلها بعد احتلال المركز الـ 17 فى بطولة العالم

3- عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف والذى جاء تأهله بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

4- على بدوى لاعب منتخب الشراع تأهل بعد الفوز بفضية البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

5- خلود منسى لاعبة منتخب الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا .

6- على حسن لاعب منتخب الكانوى و الكياك تأهل من خلال دورة الالعاب الافريقية بعد إحراز الميدالية البرونزية لسباق 200 متر بعد تنازل جنوب افريقيا عن الكوتة الخاصة بها

7- سما أحمد لاعبة منتخب الكانوى و الكياك تأهلت من دورة الالعاب الافريقية بعد احرازها الميدالية البرونزية لسباق 200 متر بعد تنازل جنوب افريقيا عن الكوته الخاصة بها .

8- ميار شريف لاعبة منتخب التنس جاء تأهلها بعد الفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

Advertisements

9- محمد صفوت لاعب منتخب التنس بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية .

10- على خلف الله لاعب منتخب السباحة تأهل من خلال بطولة العالم هايدى عادل لاعبة منتخب الخماسى الحديث بعد التتويج بذهبية البطولة الأفريقية

11- شريف نظير لاعب منتخب الخماسى الحديث تأهل بعد التتويج بذهبية البطولة الأفريقية

12- أحمد زاهر لاعب منتخب الرماية بعد التتويج بفضية كأس العالم

13- عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية التأهل بعد الفوز ببرونزية كأس العالم المؤهلة للاولمبياد

- 3 لاعبات من منتخب سيدات تنس الطاولة ، مقسمين الى مقعدين فى الفردى ، وتشارك الـ 3 لاعبات فى منافسات الفرق

- 3 لاعبين من منتخب رجال تنس الطاولة ، مقسمين إلى مقعدين فى الفردى ، ويشارك الـ 3 لاعبين فى منافسات الفرق

- 8 لاعبين من منتخب السباحة التوقيعية فى منافسات الفرق و الزوجى

- 3 مقاعد لمنتخب الفروسية فى منافسات الفردى ، و المشاركة فى منافسات الفرق

- لاعب واحد فى منافسات القوس و السهم فردى رجال ، ولاعبة فى فردى السيدات ، بالإضافة إلى الزوجى المختلط