شكرا لقرائتكم خبر عن 33 لاعبا ولاعبة يشاركون فى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام بطولة دورة الألعاب الأولمبية 2020 فى طوكي ، بمشاركة المنتخبات المصرية، وقد تأهل حتى الأن 33 لاعبا ولاعبة ، من مختلف اللعبات الرياضية ، سواء على مستوى منافسات الفردى أو الفرق أو الزوجى المختلط ، ومازال هناك عدة بطولات مؤهلة للأولمبياد على مستوى الرياضات الاخرى .
نرصد فى السطور التالية اللاعبين و اللاعبات الذين نجحوا فى الحصول على بطاقة التأهل لطوكيو 2020 .
1- محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة تأهل بعد تحقيق المركز الخامس فى بطولة العالم
2- مندى محجوب لاعبة منتخب الجمباز جاء تأهلها بعد احتلال المركز الـ 17 فى بطولة العالم
3- عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف والذى جاء تأهله بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد
4- على بدوى لاعب منتخب الشراع تأهل بعد الفوز بفضية البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد
5- خلود منسى لاعبة منتخب الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا .
6- على حسن لاعب منتخب الكانوى و الكياك تأهل من خلال دورة الالعاب الافريقية بعد إحراز الميدالية البرونزية لسباق 200 متر بعد تنازل جنوب افريقيا عن الكوتة الخاصة بها
7- سما أحمد لاعبة منتخب الكانوى و الكياك تأهلت من دورة الالعاب الافريقية بعد احرازها الميدالية البرونزية لسباق 200 متر بعد تنازل جنوب افريقيا عن الكوته الخاصة بها .
8- ميار شريف لاعبة منتخب التنس جاء تأهلها بعد الفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية
9- محمد صفوت لاعب منتخب التنس بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية .
10- على خلف الله لاعب منتخب السباحة تأهل من خلال بطولة العالم هايدى عادل لاعبة منتخب الخماسى الحديث بعد التتويج بذهبية البطولة الأفريقية
11- شريف نظير لاعب منتخب الخماسى الحديث تأهل بعد التتويج بذهبية البطولة الأفريقية
12- أحمد زاهر لاعب منتخب الرماية بعد التتويج بفضية كأس العالم
13- عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية التأهل بعد الفوز ببرونزية كأس العالم المؤهلة للاولمبياد
- 3 لاعبات من منتخب سيدات تنس الطاولة ، مقسمين الى مقعدين فى الفردى ، وتشارك الـ 3 لاعبات فى منافسات الفرق
- 3 لاعبين من منتخب رجال تنس الطاولة ، مقسمين إلى مقعدين فى الفردى ، ويشارك الـ 3 لاعبين فى منافسات الفرق
- 8 لاعبين من منتخب السباحة التوقيعية فى منافسات الفرق و الزوجى
- 3 مقاعد لمنتخب الفروسية فى منافسات الفردى ، و المشاركة فى منافسات الفرق
- لاعب واحد فى منافسات القوس و السهم فردى رجال ، ولاعبة فى فردى السيدات ، بالإضافة إلى الزوجى المختلط
كانت هذه تفاصيل خبر 33 لاعبا ولاعبة يشاركون فى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.