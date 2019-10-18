شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

بعد المستوى الجيد الذى قدمه رمضان صبحى لاعب الأهلى مع الفريق خلال الفترة الماضية وأصبح رمضان أحد أهم نجوم القلعة الحمراء، تساءل ملايين الأهلاوية: هل ينجح مسئولو القلعة الحمراء فى شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجاري؟.

أهلي 2002 يهزم شباب العمال 23 / صفر فى افتتاح بطولة القاهرة

فاز فريق الأهلى مواليد 2002 على نظيره شباب العمال ضمن الجولة الأولى فى بطولة منطقة القاهرة بنتيجة 23-0 على ملعب الأهلى بمدينة نصر ظهر اليوم الخميس.



اهلي 2002

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية. Advertisements

تعرف على أسباب تأجيل تصميم "قناع" مروان محسن في الأهلي

ينتظر الجهاز الطبى للأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود، جهازا خاصا سيتم من خلاله تحديد "مقاس وجه" مروان محسن لإرسال هذا المقاس إلى إحدى الشركات الطبية المُتخصصة فى إسبانيا لتصميم "قناع" يرتديه اللاعب فى التدريبات والمباريات المقبلة.

فايلر يدرس ضم محمد محمود لقائمة الأهلي أمام الجونة

يدرس السويسرى رينيه فايلر ضم محمد محمود لقائمة الفريق فى مباراة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة لبطولة الدورى بعد تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الطويلة الأخيرة.

الأهلى يتلقى عرضاً لمواجهة إنتر ميلان الإيطالى أواخر ديسمبر

تلقي النادي الأهلي عرضاً لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل وأن كان الأمر مازال مجرد إقتراحاً تم طرحه خلال الفترة الماضية بين مسئولي الناديين بشكل ودي وستُحدده ارتباطات بطلا مصر وإيطاليا خلال التوقيت المُقترح للمباراة الودية الكُبرى كما سيتحدد عدة أمور أخرى خاصة بمكان اللقاء وغيرها من التفاصيل.