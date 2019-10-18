شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لابد من مساندة اتحاد الكرة لاستكمال الدورى بشكل لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حازم أمام نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق مساندة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى والتى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم حاليا من قبل جميع مسئولى الأندية . وأضاف حازم أمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا " أتمنى أن الناس تساند الاتحاد الكرة الحالي، وندعم و نساعد حتى يظهر الدوري بالشكل اللائق. " وأشار حازم أمام إلى أن تصريحات بعض مسئولى الأندية لا تتوافق مع الوضع الحالى وهذا الامر لا يليق بالكرة المصرية ولابد على الجميع من التوافق على بعض الامور لكى تستكمل بطولة الدورى المصرى بشكل لائق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام: لابد من مساندة اتحاد الكرة لاستكمال الدورى بشكل لائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.