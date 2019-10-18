تصريحات الخميس.. تهديد لمسابقة الدوري.. وأزمة في الطريق.. ودعوة لاستقالة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 17 أكتوبر.

"تهديد لمسابقة الدوري".. أول تعليق من مرتضى منصور على بيان الأهلي

علّق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي بشأن تأجيل مباراة القمة.

نادر شوقي لمصراوي: الجونة لن يواجه الأهلي تضامنًا مع بيانه

أعلن نادر شوقي مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة عن تضامن إدارة ناديه مع البيان الصادر من النادي الأهلي بشأن عدم خوض أي مباراة بالدوري.

أزمة في الطريق.. مرتضى يرد على موافقة المقاولون لمواجهة الزمالك

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رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على موافقة نادي المقاولون العرب بشأن رغبتهم في مواجهة الأبيض بمسابقة الدوري.

مدرب بيراميدز ينتقد موعد مباراة سموحة

انتقد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، موعد مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت سلبيا دون أهداف، على ملعب الدفاع الجوي.

"محمد إبراهيم أهم من صلاح.. وتشكيل تاريخي يضم أفشة والنني".. 10 تصريحات نارية لمصطفى يونس

قال مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، إنه لم يُتم تعاقده بعد مع قناة نادي الزمالك، لتقديم برنامج تحت اسم "الرأي الآخر".

ميدو: أدعو اتحاد الكرة للاستقالة إن لم يستطع المواجهة

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمباراة مصر المقاصة، إنه لا يتفهم الأسباب التي تمنع إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على الرغم من كونها بدون جمهور.