نشرة الخميس.. الشناوي إلى يونايتد.. وتصعيد الأهلي.. وأول استقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 17 أكتوبر.

الصفقة في يناير.. مانشستر يونايتد يريد محمد الشناوي

ذكرت بعض التقارير الأوروبية أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رسميًا.. المقاولون يحدد موقفه من مواجهة الزمالك

أصدر نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، بيانًا رسميًا قرر من خلاله الموافقة على مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

الأهلي يصعد في بيان رسمي ويرفض أداء أية مباراة في الدوري قبل القمة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسمياً يعلن خلاله عدم خوض أيه مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.

"سنتواصل مع الأمن".. اتحاد الكرة يعلق على بيان الأهلي

قال مصدر في اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم عرض بيان النادي الأهلي على الجهات الأمنية

تعادل جديد.. نادي مصر يحافظ على سلسلة اللا فوز بالدوري

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واصل فريق نادي مصر سلسلة اللا فوز منذ صعوده لمسابقة الدوري بالتعادل أمام الجونة بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الكلية الحربية" ضمن افتتاح الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.

المقاصة يعود للانتصارت على حساب المصري.. والإنتاج يبقي إنبي في القاع

فاز مصر للمقاصة بنتجة 1-0 على المصري ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز على ستاد السويس، وفي المقابل استطاع الإنتاج الحربي أن يتجاوز انبي بهدف نظيف.

سموحة يُعطل انطلاقة بيراميدز نحو الصدارة المؤقتة بتعادل سلبي

انتهت محاولات نادي بيراميدز لخطف فوز أمام نظيره سموحة بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

أول استقالة.. علي ماهر يعتذر عن عدم الاستمرار في إنبي

تقدم علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي بعد الخسارة من الانتاج الحربي.

بي ان سبورت: الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو

قالت شبكة بي ان سبورت الرياضية إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لتقام يوم 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر الجاري.

كاف لـ"الخليج 365": السوبر الإفريقي سيكون في قطر

صرح شيهو ديكو عضو لجنة مسابقات الأندية في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بأن كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الترجي التونسي والزمالك سيكون في قطر.