"محمد إبراهيم أهم من صلاح.. وتشكيل تاريخي يضم أفشة والنني".. 10 تصريحات نارية لمصطفى يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، إنه لم يُتم تعاقده بعد مع قناة نادي الزمالك، لتقديم برنامج تحت اسم "الرأي الآخر".

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" عبر قناة "تايم سبورت": "إذا فاز الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك، في الوقت الذي أقدم فيه برنامجا بقناة النادي الأبيض، سأرقص فرحا بالفوز".

واختار يونس التشكيل الذي يحب اللعب بجانبه، من جميع الأجيال المختلفة التي لم يعاصرها، حيث جاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، واللاعبون: عمر جابر، وأحمد حجازي، ومصطفى يونس، وحسين السيد، وصفوت عبدالحليم، ومحمد النني، ومجدي أفشة، وطارق السيد، ومصطفى فتحي، وعماد متعب.

ودافع عن محمد النني نجم المنتخب المصري ونادي بيشكتاش التركي، مشبها إياه بأسامة عرابي لاعب الأهلي السابق: "لاعب لا تشعر به في الملعب".

كما أكد أن محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة الحالي والزمالك السابق، كان وجوده أساسيا في تشكيل المنتخب، أهم من محمد صلاح نجم ليفربول الحالي ورابع أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: "رمضان صبحي كان أمامه فرصه أن يكون أفضل من صلاح 3 مرات".

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كما هاجم مصطفى، محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، منتقدا طريقة إدارته للنادي الأحمر.

ونفى يونس، أن يكون صالح سليم رئيس الأهلي السابق مسؤولا عن دخول الخطيب في العمل الإداري بالنادي.

وأضاف: "حسن حمدي أدخل الخطيب إداريا في النادي الأهلي رغم رفض صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق، بعد جلسة جمعتهما في وجوده شهدت محاولات من حمدي لإقناع صالح سليم بذلك الأمر".

وأثنى على حسن حمدي رئيس الأهلي السابق، واصفا إياه بـ"أنجح بني آدم إدريا في تاريخ مصر".

كما هاجم يونس، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، محملا إياه سبب تدهور الكرة المصرية.

وقال: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، خرب الكرة في مصر، وأدخل الواسطة والمحسوبية، رغم أنه صديقي، ولكني أقول كلمة الحق".