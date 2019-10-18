ميدو: أدعو اتحاد الكرة للاستقالة إن لم يستطع المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمباراة مصر المقاصة، إنه لا يتفهم الأسباب التي تمنع إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على الرغم من كونها بدون جمهور.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة؛ لأسباب أمنية وتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الجولة الخامسة لتُقام بدلًا منها.

وأضاف ميدو، خلال مداخلة أُجريت ببرنامج اللاعيب مساء اليوم الخميس، :"كان لابد أن يكون هناك مواجهة عن الأسباب التي تمنع إقامة المباراة، اتحاد الكرة كان يُصدر في البداية فكرة عدم وجود تغيير مباراة واحدة ولكن الآن يتم التأجيل مما سيجعل الأندية الأخرى تُطالب بالتعدل".

وتابع المدير الفني لنادي مصر المقاصة:"اتحاد الكرة أعاد الكرة مرة أخرى لملعب الأمن ولكن المسؤول عن اللجنة حتى وإن كانت اللجنة معينة ولا يستطيع الحديث عليه الاستقالة، رأيت أناسًا يقولون الأزمة ليست أزمتهم، ولكن المفروض هو المسؤول ويُعلن أنه سيستقيل لأنه جاء لتنظيم مسابقة محترمة مختلفة عن المواسم الماضية".

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واسترسل:"في أي أزمة سأرجع لك فأنت المسؤول أنت الأب الشرعي للأندية وإذا لم يكن لديك الشجاعة فعليك الحيل وعدم الجلوس على مقعدك"

وتابع:"كنا ننظم منذ فترة قصيرة بطولة هي الأهم في القارة ولم يكن لدينا مشكلة، الجميع يتسائل عن الدافع لتأجيل مباراة كرة قدم بدون جمهور كان لدينا أمل أن ننظم المسابقات بدون تأجيلات واتحاد الكرة كان يُريد أيضًا ذلك ولكن تأجيل المباراة فتح الباب لكل الأندية تُطالب بحقوقها وتطالب بالعدل، خضت لقاء الزمالك وبعد 48 ساعة واجهة الجونة على ملعبها وحين طلبت التأجيل أقسموا بعدم وجود تأجيل في المباريات".

وأضاف:"لا يصح أن نؤجل مباراة كرة قدم لدواع أمنية ونحن وعائلتنا ونعيش في أمن لم ننعم به منذ سنوات طويلة، فمصر تعيش حالة أمنية مستقرة والسياحة عادت مرة أخرى وعلى أعلى مستوى بفضل التواجد الأمني الذي تعيشه مصر فلا يصح أن نصدر رسالة إننا غير قادرين على تنظيم مباراة بسبب دواع أمنية هذه رسالة سلبية".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن يستغرب وضع المقاولون بديلاً للأهلي بالنسبة للزمالك:"عماد النحاس كان يستعد لمواجهة أسوان وربما كان يريد إراحة بعض اللاعبين فأقول له واجه الزمالك؟".