كاف لـ"الخليج 365": السوبر الإفريقي سيكون في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شيهو ديكو عضو لجنة مسابقات الأندية في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بأن كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الترجي التونسي والزمالك سيكون في قطر.

وقال شيهو ديكو في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "كأس السوبر سيكون في قطر بالطبع، هناك اتفاق بين كاف وقطر على استضافتهم للمباراة لمدة 3 نسخ بدأت في الموسم الماضي."

Advertisements

ولعب الترجي التونسي كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي في مارس الماضي، واستطاع الفريق المغربي أن يحقق اللقب آنذاك بعدما فاز بنتيجة 2-1.

ويلعب الزمالك باعتباره بطل الكونفدرالية في النسخة الماضية، أمام الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكن لم يتحدد الموعد بعد نتيجة لتأجيل المباراة في وقت سبق بسبب الأزمات التي أثيرت في نهائي دوري الأبطال.

وتابع عضو لجنة المسابقات: "لم نحدد بعد موعد وملعب المباراة بسبب تأخر حسم موقف بطل دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، لكن إلتزامنا الوحيد هو أن تقام المباراة في قطر بسبب الاتفاق الموقع."