رياضة | تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وستقام مباريات الجولة علي ايام السبت والأحد والأثنين. مباريات السبت. ايفرتون ضد ويست هام استون فيلا ضد برايتون بورنموث ضد نورويتش سيتى تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ليستر سيتي ضد بيرنلي توتنهام هوتسيبير ضد واتفورد وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي مباريات يوم الأحد : مانشستر يونايتد ضد ليفربول مباريات يوم الاثنين شيفيليد يونايتد ضد أرسنال ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة التاسعه. ليفربول 24 نقطة مانشستر سيتي 16 نقطة Advertisements أرسنال 15 نقطة ليستر سيتي 14 نقطة تشيلسي 14 نقطة كريستال بالاس 14 نقطة بيرنلي 12 نقطة ويست هام 12 نقطة توتنهام هوتسيبير 11 نقطة بورنموث 11 نقطة وولفرهامبتون 10 نقاط مانشستر يونايتد 9 نقاط شيفيليد يونايتد 9 نقاط برايتون 9 نقاط استون فيلا 8 نقاط نيوكاسل يونايتد 8 نقاط ساوثهامبتون 7 نقاط إيفرتون 7 نقاط نورويتش سيتى 6 نقاط واتفورد 3 نقاط.

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