رياضة | تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وستقام مباريات الجولة علي ايام السبت والأحد والأثنين.
مباريات السبت.
ايفرتون ضد ويست هام
استون فيلا ضد برايتون
بورنموث ضد نورويتش سيتى
تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي ضد بيرنلي
توتنهام هوتسيبير ضد واتفورد
وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي
مباريات يوم الأحد :
مانشستر يونايتد ضد ليفربول
مباريات يوم الاثنين
شيفيليد يونايتد ضد أرسنال
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة التاسعه.
ليفربول 24 نقطة
مانشستر سيتي 16 نقطة
أرسنال 15 نقطة
ليستر سيتي 14 نقطة
تشيلسي 14 نقطة
كريستال بالاس 14 نقطة
بيرنلي 12 نقطة
ويست هام 12 نقطة
توتنهام هوتسيبير 11 نقطة
بورنموث 11 نقطة
وولفرهامبتون 10 نقاط
مانشستر يونايتد 9 نقاط
شيفيليد يونايتد 9 نقاط
برايتون 9 نقاط
استون فيلا 8 نقاط
نيوكاسل يونايتد 8 نقاط
ساوثهامبتون 7 نقاط
إيفرتون 7 نقاط
نورويتش سيتى 6 نقاط
واتفورد 3 نقاط.