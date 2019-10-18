رياضة | نجم يوفنتوس يرحب بتجديد عقده مع البيانكونيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يرحب بتجديد عقده مع البيانكونيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي أبدى ترحيب كبير بالموافقة على تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بعد أن ربطته الكثير من المصادر الصحفية بالإنتقال إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي .

وقال موقع " كالتشيو ميركاتو " المقرب من نادي يوفنتوس أن الارجنتيني باولو ديبالا نجم البيانكونيري جاهز لتمديد عقده مع الفريق وهو الذي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 خاصةً بعد مباراة إنتر ميلان الأخيرة في بطولة الدوري والتي حسمها فريقه بهدفين مقابل هدف واحد .

Advertisements

وواصل الموقع تقريره أن ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق أبدى إعجابه الكبير بما قدمه ديبالا خلال المباراة وقدرته على قلب موازين أي لقاء صعب ما جعله يلعب مباراة النيراتزوري السابقة أساسياً ورفع رأس مدربه بتسجيله هدف الفريق الأول ليفتح الطريق أمام تحقيق السيدة العجوز لإنتصار هام لللغاية .

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم برصيد تسعة عشر نقطة ويتفوق بفارق نقطة يتيمه عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد ثمانية عشر نقطة بعد مرور سبعة جولات من عمر الكالتشيو ويرغب حامل لقب الدوري الموسم الماضي في الحفاظ على نجومه من أجل المنافسة محلياً وقارياً والدليل على ذلك جلب رونالدو وتمديد عقود النجوم .