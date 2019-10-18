رياضة | تعليق فالفيردي على تأجيل موعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق فالفيردي على تأجيل موعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على الأنباء المنتشرة مؤخرا حول تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني.

الاتحاد الإسباني يدرس تأجيل الكلاسيكو

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أبلغ ريال مدريد وبرشلونة أمس الأربعاء أنه يدرس تأجيل مباراة الكلاسيكو ليلعب في أي يوم أخر غير يوم 26 أكتوبر بسبب الأحداث الأخيرة في كتالونيا.

فالفيردي يؤكد على جاهزية برشلونة للكلاسيكو

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وأكد فالفيردي على جاهزية فريقه التامه لمواجهة الكلاسيكو في موعده العادي يوم 26 أكتوبر ولا يريد تأجيل موعد المباراة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية بشأن تأجيل الكلاسيكو: "كان من المفترض أن تقام المباراة في السادس و العشرين من أكتوبر في الكامب نو و أنا مقتنع أنها يمكن أن تلعب في موعدها و في نفس الملعب بدون أي مشاكل".

وأضاف: "جمهور برشلونة يحترم الجميع ولكن لننتظر و نرى ما سيحدث و بالتأكيد سيكون هناك موعداً للكلاسيكو".

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.