رياضة | ميسي يكشف عن أفضل مدافع بالنسبة له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن أفضل مدافع بالنسبة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في مقابلة صحفية أجرها اليوم الخميس عن أفضل مدافع بالنسبة له في الفترة الأخيرة.

تصريحات ميسي عن أفضل مدافع بالنسبة له

وقال ميسي عند سؤاله عن أفضل مدافع الفترة الحالية: "أفضل مدافع بالنسبة لي هو فان دايك فهو مدافع يعرف كيفية ضبط توقيته، كما أنه ينتظر اللحظة المناسبة للطعن أو القيام بالهجوم".

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وأضاف: "فان دايك سريع جدا وكبير، لكنه يملك أيضا الكثير من الرشاقة بسبب قامته الطويلة، وهو سريع بسبب خطوته الكبيرة، إنه مثير للإعجاب في الدفاع والهجوم، حيث يُسجل الكثير من الأهداف".

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.