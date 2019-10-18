رياضة | تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد مبارايات الخميس

انطلق أمس الخميس مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدوري المصري، وأقيم 4 مباريات، الأولي جمعت بين فريقي أف سي مصر ونادي الجونة وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين والثانية كانت بين نادي إنبي والانتاج الحربي وفاز الأخير بهدف سجله محمد رجب مهاجم الفريق وفي المباراة الثالثة فاز مصر المقاصة علي النادي المصري بهدف في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء سجلها المهاجم صلاح أمين بينما في المباراة الرابعة والأخيرة تعادل فريقي بيراميدز وسموحه سلبياً.

وبالطبع تأجل لقاء الأهلي والزمالك والذى كان مقرر له ضمن مباريات الجولة الرابعه بعد تعليمات أمنيه، لذلك، يستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري ".

الأهلي 9 نقاط

بيراميدز 8 نقاط

المقاولون العرب 7 نقاط

الزمالك 7 نقاط

الاتحاد السكندري 6 نقاط

مصر المقاصة 6 نقاط

الإسماعيلي 6 نقاط

الانتاج الحربي 6 نقاط

سموحه 5 نقاط

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المصري 4 نقاط

طنطا 4 نقاط

الجونة 4 نقاط

حرس الحدود 3 نقاط

أف سي مصر 3 نقاط

طلائع الجيش نقتطين

وادي دجلة نقطة واحدة

أسوان نقطة واحدة

إنبي نقطة واحدة

ويقام اليوم الجمعه مباراتان، يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة ويستضيف الإسماعيلي نظيره حرس الحدود. ومن المقرر أن يقام يوم السبت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بدلاً من مباراة القمة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمي، بعد أن وافقت إدارة المقاولون وإدارة الزمالك علي خوض اللقاء، علي أن يقرر اتحاد الكرة موعد أخر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الموسم الجديد 2019_2020 والتى من الممكن أن قبل نهاية الدور الأول.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيان رسمي أمس أكد فيه إحترامه لقرارات الأمن، مؤكداً انه لن يلعب مبارياته ببطولة الدوري إلا عندما يواجه نادي الزمالك.