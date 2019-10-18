رياضة | مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف نجم وسط ريال مدريد في حالة رحيل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد يستهدف نجم وسط ريال مدريد في حالة رحيل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم وسط نادي ريال مدريد في حالة رحيل بول بوجبا لاعب وسط الفريق.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن بوجبا يرغب في الرحيل عن صفوف اليونايتد منذ الصيف الماضي والأقرب له حاليا هو نادي ريال مدريد.

مفاجأة مانشستر يونايتد لتعويض رحيل بوجبا

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وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يضع كروس على أولويات الفريق في الصيف وقد رصد مبلغ 66.9 مليون جنيه إسترليني لإقناع اللاعب بالانضمام إلى النادي.

مشاركات كروس مع نادي ريال مدريد

وقد شارك توني كروس في 15 مباراة مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.