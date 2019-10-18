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لقاء زيدان وبوجبا فى دبى يثير الشائعات حول مستقبل نجم اليونايتد
الجمعة 18 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن لقاء جمع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني، مع مواطنه بول بوجبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد، فى مدينة دبى الإماراتية.
وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن زيدان ألتقى ببول بوجبا فى مدينة دبى الإماراتية، على هامش تواجد الثنائي هناك، إذ يشارك الأول فى مؤتمر الذكاء الاصطناعى للرياضة، أمام الثانى يتعافى من إصابة عضلية.
أضافت الصحيفة أن لقاء الثنائي الفرنسي، يزيد من التكهنات حول الإنتقال المتوقع لنجم اليونايتد إلى ريال مدريد فى الفترة المقبلة، خاصة بعد فشل الصفقة خلال الميركاتو الصيفى الماضى.
وكان ريال مدريد، قد رفض دفع مبلغ 170 مليون يورو، الصيف الماضى من أجل الحصول على خدمات بول بوجبا من مانشستر يونايتد، ولكن رغبة النجم الفرنسي فى الرحيل، تقربه من إرتداء قميص النادى الملكى فى الفترة المقبلة.
ويرغب زيدان بشدة فى الحصول على خدمات بوجبا، من أجل تعزيز خط وسط ريال مدريد، خاصة فى ظل تراجع مستوى النجم الكرواتى لوكا مودريتش.
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