شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الدور الثانى بتمهيدى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، المنيا مع طلائع الجيش و ألعاب دمنهور مع الإتحاد السكندرى و بنى سويف مع طنطا بالمجموعة الأولى .
و تقام الجولة الثانية يوم الأثنين المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، بنى سويف مع المنيا و طنطا مع ألعاب دمنهور والإتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و مصر للبترول مع الترسانة و القناة مع سموحة و الشمس مع 6 أكتوبر و سبورتنج مع الزمالك و الشرقية للدخان مع جزيرة الورد و هليوبوليس مع الزهور و الطيارن مع الأهلى .
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