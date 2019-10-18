شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الدور الثانى بتمهيدى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام على مدار اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى بتمهيدى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم 2019 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، المنيا مع طلائع الجيش و ألعاب دمنهور مع الإتحاد السكندرى و بنى سويف مع طنطا بالمجموعة الأولى .

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بينما يلتقى الترسانة مع سموحة و مصر للبترول مع بتروجت فى إطار المجموعة الثانية ، فيما يتقابل 6 أكتوبر مع سبورتنج و الداخلية مع الشمس فى صعيد المجموعة الثالثة و جزيرة الورد مع الأهلى و الزهور مع الطيران و الشرقية للدخان مع هليوبوليس على صعيد المجموعة الرابعة .

و تقام الجولة الثانية يوم الأثنين المقبل ، بلقاءات بين كلا من ، بنى سويف مع المنيا و طنطا مع ألعاب دمنهور والإتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و مصر للبترول مع الترسانة و القناة مع سموحة و الشمس مع 6 أكتوبر و سبورتنج مع الزمالك و الشرقية للدخان مع جزيرة الورد و هليوبوليس مع الزهور و الطيارن مع الأهلى .