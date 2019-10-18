الإمارات تقفز 40 مركزاً في تصنيف كرة الطاولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت رياضة تنس الطاولة بالإمارات في تحقيق قفزة نوعية بالتصنيف الدولي للعبة خلال العامين الأخيرين بتقدمها 40 مركزاً في الترتيب العام للتصنيف العالمي وأصبحت حالياً في المركز ال84 بعد 124 قبل عامين.

يأتي ذلك بفضل المشاركات الخارجية المتعددة والتواجد القوي في كل المحافل، والتي كان أبرزها في المرحلة الأخيرة بطولة غرب آسيا بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث حصد منتخبنا الميدالية الذهبية في فئة تحت 21 سنة لأول مرة في التاريخ، والفضية في فئة الأشبال، كما كان لمنتخب الرجال الحضور القوي في البطولة الآسيوية الأخيرة بأندونيسيا.

ويركز الاتحاد حالياً على جيل الناشئين والشباب لإعداد منتخبات قوية للمستقبل بهدف الوصول إلى الصدارة الخليجية وفي غرب آسيا، وتحقيق اختراق آسيوي برغم صعوبة المهمة لأن أفضل دول العالم المصنفة في المراكز الأولى كلها من آسيا.

وأكد حسن الزرعوني أمين السر العام لاتحاد تنس الطاولة أن الإمارات تستعد حالياً للمشاركة في بطولة غرب آسيا للأندية التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، والمتوقع أن يمثل الإمارات بها كل من الوصل صاحب المركز الأول بالدوري في الموسم الماضي، والنصر صاحب المركز الثاني، وفي حال اعتذار أي منهما يحل محله صاحب المركز الثالث.

وقال الزرعوني: «بالنسبة لمنتخبات المراحل السنية فإن الشهر الجاري سيشهد مشاركة منتخبي الأشبال والناشئين في بطولة عمان الدولية التي ستقام في مسقط خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر».

وأضاف: «سنشارك ب6 لاعبين فيها موزعين على 4 لاعبين ناشئين ولاعبين في فئة الأشبال، وفي مثل هذه البطولات نستهدف اكتساب الخبرة الدولية وتحقيق التقدم في التصنيف الدولي فضلاً عن حصد الميداليات لأن الأشبال والناشئين هم الهدف الاستراتيجي لنا، أما بالنسبة لمنتخب الرجال فإن لاعبي منتخبنا الأول سيشاركون في بطولة أندونيسيا الدولية خلال شهر نوفمبر المقبل من خلال لاعبين اثنين هما عبدالله البلوشي وصلاح الدين البلوشي».

وعن أبرز المسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد، قال: «لدينا مهرجان فئة ال10 سنوات، وبطولة الدوري تحت 12 سنة، والدوري تحت 15 سنة للأشبال، والشباب تحت 18 سنة، ودوري الرجال، والبطولات المفتوحة للفردي للأشبال والناشئين والرجال، وبطولات الزوجي وكأس الاتحاد، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة».