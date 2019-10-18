بعد تأجيل مباراة «القمة» ... "ميدو" يفتح النار على اتحاد الكرة

الموجز

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، تعليقا علي تأجيل مباراة القمة 119، إنه لا يتفهم الأسباب التي تمنع إقامة المباراة على الرغم من كونها بدون جمهور.

وتابع "ميدو" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الملاعب اليوم" والمذاع عبر فضائية "mbc مصر" : منذ شهرين كنا ننظم أهم بطولة في القارة ولم يكن لدينا أي مشكلة، ما الأزمة أن نقيم مباراة القمة بدون جماهير , كان لدينا أمل كبير في انتظام المسابقة بدون أي تأجيلات، تأجيل مباراة القمة فتح الباب لكل الأندية لكي تطالب بحقوقها ليكون هناك عدل بين كل الفرق .

وعلق ميدو علي بيان النادي الأهلي , قائلا : "من حقه أن يدافع عن حقوقه وهذا حق اصيل لمجلس إدارة الأهلي والزمالك وكل الأندية المتضررة من عدم انتظام مسابقة الدوري، إذا كان اتحاد الكرة لا يمتلك الشجاعة للمواجهة يجب عليه الرحيل فورًا لأن أعضاءه لا يستحقون التواجد في مناصبهم".

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و أختتم قائلا : نحن في عام 2019 بعد وصول مصر لاستقرار أمنى تام يشهد له العالم لا يصح ان نؤجل مباراة كرة قدم من أجل الدواعي الأمنية، نعيش في أمن لم ننعم به منذ سنوات طويلة، هذه رسالة سلبية للعالم .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة؛ لأسباب أمنية وتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الجولة الخامسة لتُقام بدلًا منها.