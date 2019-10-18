شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الثالثة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد 6 لقاءات .
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الطيران مع سبورتنج و الأهلى مع الشمس و المقاولون مع سموحة و الزهور مع الجزيرة و هليوبوليس مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الصيد .
فيما تقام الجولة الرابعة يوم الأثنين القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع أصحاب الجياد و الصيد مع هليوبوليس و الزمالك مع الزهور و الجزيرة مع المقاولون العرب و سموحة مع الأهلى والشمس مع الطيران .
فيما يختتم الدور الأول يوم 25 أكتوب رالجارى بمواجهات بين ، الشمس مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و الأهلى مع الجزيرة والمقاولون مع الزمابك و الزهور مع الصيد و هليوبوليس مع أصحاب الجياد .
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