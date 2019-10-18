شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العسكرى يواجه عمان فى الجولة الثانية لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى فى الخامسة فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة صباحاً بتوقيت الصين ، المنتخب العسكرى لكرة القدم مع نظيره عمان بمدينة وهان الصينية فى إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث واجه المنتخب العسكرى نظيره اليوناني بالجولة الاولى صباح الاربعاء الماضى وانتهت المباراة بالتعادل السلبى وسط أجواء ممطرة للغاية ثم يلاقى نظيره العمانى اليوم وأخيرًا يواجه كندا الاحد المقبل فى ختام دور المجموعات للبطولة.

ومن جانبه طالب سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة لضمان استكمال المشوار وحصد لقب كأس العالم العسكرية لاسيما أن المنتخب العمانى نجح فى الفوز على نظيره الكندى برباعية فى الجولة الاولى للبطولة.

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وقرر فارياس الدفع بمحمد بسام حارس مرمى الفريق فى مواجهة عمان بعد غيابه عن المباراة الاولى أمام اليونان والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب ارتباطه بودية المنتخب الاول مع بتسوانا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد .

ومن المتوقع أن يبدأ فارياس مباراة عمان بتشكيل مكوّن من "محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل واسلام سرى وعاصم صلاح ومهند لاشين وعمرو السيسى وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وكريم طارق وعمرو جمال".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.