شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة إعلامية تسخن «رالي القصيم» قبل انطلاقه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تواجه عدد من المرشحين للفوز برالي القصيم في الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق الرالي بمشاركة 90 متسابقا من 34 دولة. وانطلق المؤتمر أمس (الخميس) بمدينة التمور بكلمة رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، الذي رحب فيه بجميع المشاركين، متمنيا لهم التوفيق. وتطرق الأمير لأهمية رالي القصيم وبقية الراليات تمهيدا لرالي داكار الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية 2020.

وشارك في المؤتمر الصحفي أبطال الراليات المشهورون، يتقدمهم يزيد الراجحي، والشيخ خالد القاسمي، وبطل العالم أحمد الشقاوي، وياسر بن سعيدان، والكويتي عبدالله الشطي، وعيسى الدوسري.

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وأبدى المشاركون حماستهم في المشاركة في هذا الرالي، وظهر جليا في تصريحاتهم نبرة التحدي والندية في المنافسة في الرالي بمختلف فئاته (السيارات «تي 1» و«تي 2» و«تي 3»)، وفي فئة الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات «كوادز».

كما عبر المُشاركون عن اهتمامهم بهذه المشاركة من منطلق كونها تحضيرا لهم واختبارا لقدراتهم للمشاركة في رالي داكار 2020، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ويدل الاهتمام الكبير في بطولة السعودية للراليات الصحراوية والنمو الكبير في شعبيتها على أهميتها البالغة لمختلف المشاركين السعوديين والعرب والعالميين، لما تنطوي عليه من منافسة، كما أثبتت البطولة خلال موسمها الأول نجاحا منقطع النظير يتمثل في جذب أبرز الأسماء في الراليات الصحراوية.