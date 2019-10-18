شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يحتار بين الصدارة والآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بالرغم من أهمية مباراة الهلال أمام ضمك نحو صدارة الدوري التي ستقام مساء اليوم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير

بالرغم من أهمية مباراة الهلال أمام ضمك نحو صدارة الدوري التي ستقام مساء اليوم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلا أن المدرب الهلالي رازفان لن يغامر في إشراك اللاعبين الأساسيين خوفاً من الإصابات والإرهاق، كون الفريق تنتظره مباراة من العيار الثقيل الثلاثاء القادم، إذ يلعب آسيوياً مباراته أمام السد القطري إياباً ضمن دور الـ(4) من بطولة دوري أبطال آسيا، ولهذا فإن رازفان سيحتار في عملية اختيار التشكيلة المناسبة التي تجعله يحقق الفوز، لكنه سيكون واقعياً في عملية اختيار اللاعبين الذين سيشاركون في لقاء اليوم ليكون هناك توازن فني وبدني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رازفان يحتار بين الصدارة والآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.