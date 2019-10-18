عشاء بحري ومكافأة مالية تجهز الوحدة للعميد

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) حفز المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة المهندس توفيق تونسي لاعبي فريقه لمواجهة الاتحاد مساء غد (السبت) ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير

حفز المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة المهندس توفيق تونسي لاعبي فريقه لمواجهة الاتحاد مساء غد (السبت) ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والتي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة بالشرائع بوجبة عشاء «بحرية»، كما رصدت الإدارة الوحداوية مكافأة مالية ضخمة لم ترصد من قبل سيتم صرفها فور فوز الفريق وتحقيق النقاط الثلاث. وعلى صعيد الاستعداد الفني تأكدت مشاركة قلب الدفاع البرازيلي ريناتو شافيز، الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به وحرمته من المشاركة أمام الفتح وضمك، إضافة لعودة لاعب المحور محمد القرني.

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