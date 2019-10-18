سييرا وكارينيو من يكسب «الأولى»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي خاض فريقا الاتحاد والوحدة مباراتين وديتين أمام فريقي ضمك وأبها الصاعدين حديثا لدوري كأس الأمير

في الوقت الذي خاض فريقا الاتحاد والوحدة مباراتين وديتين أمام فريقي ضمك وأبها الصاعدين حديثا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام الفيفا، إذ استغل مدرب الاتحاد التشيلي سييرا، ومدرب الوحدة الأوروجوياني كارينيو المباراتين الوديتين بهدف تجهيز اللاعبين لمواجهة الليلة في الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة السابقة في الدوري، ويطمح المدربان «اللاتينيان» في تحقيق الانتصار في هذه المباراة التي تشكل أهمية كبيرة للفريقين في مسيرتهما في الدوري، فالمدرب سييرا يواجه حالة انقسام اتحادية حيال عمله الفني مع الفريق الاتحادي، ويطمح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والتواجد ضمن الفرق الأمامية في سلم ترتيب فرق الدوري، في حين يدخل المدرب كارينيو المباراة بحثا عن الفوز ومواصلة مسلسل الانتصارات والمحافظة على المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري، فمن سيكسب المواجهة الأولى بين المدربين «اللاتينيين» في الموسم الحالي؟

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