الشقردية يكرمون الشريدة في «محيط الرعب»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تواصل الإدارة الهلالية استمرارها في تقديم مواقفها الإنسانية لكل من خدم النادي أو لموقف رياضي يستدعي الوقوف معه، إذ قرر رئيس النادي فهد بن نافل التنازل عن حصة الهلال من دخل مباراة الفريق التي ستقام مساء اليوم في «محيط الرعب» أمام ضمك ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير

تواصل الإدارة الهلالية استمرارها في تقديم مواقفها الإنسانية لكل من خدم النادي أو لموقف رياضي يستدعي الوقوف معه، إذ قرر رئيس النادي فهد بن نافل التنازل عن حصة الهلال من دخل مباراة الفريق التي ستقام مساء اليوم في «محيط الرعب» أمام ضمك ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لصالح أسرة لاعب الهلال السابق عبدالله الشريدة، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم الإثنين الماضي. وحث مجلس الإدارة جماهير النادي على التفاعل مع هذه الخطوة تكريما لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذي أسهم في تحقيق ما يزيد على 20 بطولة أثناء تمثيله فريق الهلال. وسبق لإدارة الهلال السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل أن قدمت عملين إنسانيين، وذلك عندما خصصت حصة النادي من مباراته أمام أهلي جدة لذوي المشجع الأهلاوي الراحل محيي الدين أمين باز الموسم الماضي، إضافة إلى تخصيص كامل دخل مباراة الهلال أمام النصر لعائلة اللاعب الهلالي سلطان البرقان، رحمه الله.

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