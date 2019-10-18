الزعيم والراقي يواجهان ضمك والسكري

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تنطلق مساء اليوم (الجمعة) لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى فريق العدالة والفتح في ديربي الأحساء عند الساعة 5:50م، ويستضيف الهلال نظيره ضمك عند الساعة 6:05م، فيما يحل التعاون ضيفاً على الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

ديربي الأحساء.. العدالة ينتظر الفتح

على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يلاقي فريق العدالة جاره الفتح في لقاء جماهيري حساوي مثير، حيث يعد أول مواجهة تاريخية بين الفريقين في دوري المحترفين.

يدخل فريق العدالة هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل وثلاث هزائم، وأحرز مهاجموه 10 أهداف وولج مرماه 9 أهداف، أما فريق الفتح فإنه يدخل لقاءه الأول تحت إدارة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، ويسعى النموذجي لتحقيق فوزه الأول في الدوري، حيث يقبع في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل وحيد بعد 5 هزائم، وأحرز هجومه 5 أهداف فقط، فيما ولج مرماه 12 هدفاً.

الزعيم ينتظر ضمك الجريح

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على استاد جامعة الملك سعود بالرياض يستضيف الهلال متصدر الدوري نظيره فريق ضمك، ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء محتلاً صدارة الدوري برصيد 16 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل مهاجموه 19 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف، فيما يدخل ضمك هذا اللقاء بعد أن عاد لسلسلة الهزائم، حيث تلقى خسارتين متتاليتين ليقبع في المركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط من فوز وتعادل و4 هزائم، وسجل مهاجموه 3 أهداف، فيما ولج مرماه 13 هدفاً.

بقيادة الداهية جروس.. الأهلي ينتظر التعاون

على استاد الجوهرة المشعة يستضيف الأهلي المنتعش بالتعاقد مع مدربه جروس نظيره فريق التعاون، ويدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وأحرز مهاجموه 9 أهداف وولج مرماه 4 أهداف.

أما فريق التعاون فإنه يعيش واحدة من أسوأ انطلاقاته في الدوري، فالفريق يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين، وأحرز هجومه 7 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

العدالة × الفتح

الهلال × ضمك