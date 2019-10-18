المنتخب العسكري يستدرج عمان في وهان الصينية...

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ومن جانبه طالب سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة لضمان استكمال المشوار وحصد لقب كأس العالم العسكرية لاسيما أن المنتخب العمانى نجح فى الفوز على نظيره الكندى برباعية فى الجولة الاولى للبطولة.
وقرر فارياس الدفع بمحمد بسام حارس مرمى الفريق فى مواجهة عمان بعد غيابه عن المباراة الاولى أمام اليونان والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب ارتباطه بودية المنتخب الاول مع بتسوانا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد .
ومن المتوقع أن يبدأ فارياس مباراة عمان بتشكيل مكوّن من "محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل واسلام سرى وعاصم صلاح ومهند لاشين وعمرو السيسى وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وكريم طارق وعمرو جمال".
ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.
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