شكرا لقرائتكم بعد تأجيل القمة .. لاعبو الأهلي يحصلون على راحة سلبية من التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل فريق الكرة بالنادي الاهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الجمعة، عقب خوض التدريبات على مدار الأيام الماضية ، وتأتي الراحة التى سيحصل عليها الفريق اليوم بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان مُقرراً لها غد ، السبت، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز لدواع أمنية.

وبعد تأجيل القمة ستحدد خلال الساعات المقبلة مواجهة الاهلي المقبلة بالدوري بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء أمس إنهم لن يلعبوا أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك.

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وكان الخطيب قد عقد أول أمس جلسة مع فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة تداعيات قرار التأجيل ورغم أن المدير الفني كان مُستاءً من قرار التأجيل حيث أكد أن فريقه جاهز لخوض المباراة كما إنه يسير وفق خطط مُحددة للمباريات لكنه في النهاية التزم بقرار التأجيل.

وخلال الجلسة أبدى المدير الفني تفهمه للظروف التي تسببت في تأجيل المباراة خاصة وأن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم ، مؤكداً أنه يُقدر مثل هذه الظروف وسيعمل عل تجهيز الفريق للارتباطات المقبلة بعد تأجيل القمة.