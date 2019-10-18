شكرا لقرائتكم بعد تأجيل القمة .. لاعبو الأهلي يحصلون على راحة سلبية من التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبعد تأجيل القمة ستحدد خلال الساعات المقبلة مواجهة الاهلي المقبلة بالدوري بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء أمس إنهم لن يلعبوا أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك.
وخلال الجلسة أبدى المدير الفني تفهمه للظروف التي تسببت في تأجيل المباراة خاصة وأن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم ، مؤكداً أنه يُقدر مثل هذه الظروف وسيعمل عل تجهيز الفريق للارتباطات المقبلة بعد تأجيل القمة.
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