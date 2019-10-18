شكرا لقرائتكم خبر عن خمينيز يقود الوحدة بعد مباراة النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى أعلن نادي الوحدة عن تعاقده رسمياًَ مع الإسباني مانويل خمينيز، للإشراف على تدريب «العنابي» لمدة موسم واحد، خلفاً للهولندي موريس شتاين.

وسوف يشاهد المدرب الجديد مباراة العنابي أمام النصر غداً السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، بينما يشرف الهولندي لوك نيجهولت مساعد المدرب السابق شتاين على الفريق أمام النصر.

وكان لوك نيجهولت غاب أمس عن المؤتمر الصحفي لمباراة النصر، وأرجع النادي سبب ذلك أن المدرب الهولندي تأخر عن الحضور للنادي في التوقيت المحدد وحضر مع انطلاقة التدريبات.

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