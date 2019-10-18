النسخـة الثالثـة مـن تحدي دبـي للياقـة تنطلـق اليـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يعود اليوم تحدي دبي للياقة بنسخته الثالثة التي تقام من 18 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر، ليحول الإمارة إلى مدينة اللياقة الأولى في العالم ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتتيح الفعالية لسكان دبي إمكانية المشاركة معاً في التحدي والالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية ل30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

وقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هذه المبادرة عام 2017 من أجل تشجيع الجميع على اتّباع نمط حياة أكثر نشاطاً.

ويشمل تحدي دبي للياقة 2019، أكثر من 40 فعالية ونشاطاً مجتمعياً يقام في أرجاء المدينة ويساهم في الحفاظ على حماسة سكانها على مدى الأيام ال30.

ويتضمن تحدي دبي للياقة جدولاً حافلاً على مدى 30 يوماً، يشمل تجارب متنوعة وحصصاً تدريبية تقام في أرجاء المدينة وتناسب كافة الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية.

وأنشئت هذه السنة قريتا لياقة في فستيفال سيتي مول وكايت بيتش إلى جانب 10 مواقع ومراكز لياقة ويتضمن التحدي أكثر من 40 فعالية و5 آلاف حصة تدريبية تقام على مستوى المدينة بأكملها. وحرصاً على إلهام الأفراد وتشجيعهم على اتّباع نمط حياة صحي ونشيط، أضيفت إلى تحدي دبي للياقة هذه السنة عناصر جديدة مثل خريطة «دبي مدينة اللياقة» ومركز افتراضي تحت اسم «دليلك للتحدي» إضافة إلى برامج متنوعة تجذب شرائح أوسع من المجتمع وتسهّل عليها ممارسة الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة.

ولا يقتصر تحدي دبي للياقة هذا العام على الأنشطة الرياضية، فقد ابتكرت طرق جديدة تسهّل مشاركة سكان المدينة في التحدي ومن بينها المركز الافتراضي الجديد تحت عنوان «دليلك للتحدي» المتوفر على الموقع الإلكتروني للتحدي.

ويتضمن المركز محتوى مجانياً يسهل الوصول إليه ويشمل مقالات ومدوّنات فيديو وتحديات يومية والكثير غيرها. وتجسّد هذه المكتبة نهج التحدي الشامل في ما يتعلق باللياقة البدنية والصحة ويتضمّن مواضيع مهمة مثل الصحة الاجتماعية ومكافحة التوتر والتغذية والطب الوقائي إضافة إلى المواضيع التي تركّز على صحة العقل والجسم.

ويشكّل المركز بداية ينطلق منها الراغبون في تعزيز لياقتهم وسيخضع للتحديث المستمر بحيث يبقى متاحاً أمام كافة المشتركين المسجّلين على الموقع الإلكتروني بعد انتهاء تحدي دبي للياقة.

الفعاليات الرئيسية

ستتحول قرية فستيفال سيتي للياقة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«فيت بيت» والفطيم مركز التسوق المفضل للعائلات إلى ميدان لياقة متكامل يشمل أيضاً الممشى المجاور والمناطق الشاطئية، وتقيم منطقة المهارات من ديوا «30X30» التي تقع في الطابق الأرضي من المركز، مسابقة مهارات ولياقة يومية لمدة ساعتين تتيح فرصة الفوز بجوائز يومية وبالجائزة الكبرى التي تتمثل ببطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم من دبي فستيفال سيتي، كما يمكن لزوار المركز أن يشاركوا يومياً في التمارين الدائرية المتعددة عند منصة «فيت بيت» الموجودة في الطابق الأول منه والحصول على سوار «فيت بيت» للمساهمة في تسجيل دبي لمليار خطوة خلال 30 يوماً.

فعاليات وسط مدينة دبي

يستضيف وسط مدينة دبي، فعاليات تحدي دبي للياقة على مدار شهر كامل اعتباراً من 18 أكتوبر، وحتى 16 نوفمبر 2019، وستحوّل «إعمار العقارية» وجهتها الاستثنائية الأبرز إلى نادٍ رياضي مفتوح في الهواء الطلق لاستقبال سلسلة من نشاطات اللياقة بين المعالم الاستثنائية لوسط مدينة دبي، وبذلك يتاح للجميع المشاركة في حركة رياضية واسعة النطاق مع تحول وسط المدينة إلى استوديو ضخم للياقة البدنية واليوجا والأنشطة الرياضية.

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بلدية دبي تطلق مبادرة رياضية لدعم الحدث







أطلقت بلدية دبي مبادرة لدعم التحدي، بالمبني الرئيسي للبلدية برعاية وحضور المدير العام داوود الهاجري، والمديرين التنفيذيين ومديري القطاعات والموظفين، وتشمل مبادرة البلدية الرياضية التي يشارك فيها 400 موظف وموظفة من البلدية، مجموعة من التحديات الرياضية على مدار العام وممتدة حتى 2020، بهدف تشجيع الموظفين لتبني أسلوب حياة أكثر حيوية وصحة.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن هذه المبادرة الرياضية الجديدة، جاءت لتعزيز فكر سمو ولي عهد دبي، الذي تجسد في مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، وغيرها من الممارسات والمبادرات الرياضية التي أطلقها سموه وحققت نتائج رائعة في نشر الرياضة وتشجيع الجميع على ممارستها، وأضاف الهاجري: «تتضمن المبادرة مجموعة من التحديات والمنافسات الرياضية المنتظمة، بهدف توفير بيئة عمل سعيدة وصحية ومنتجة للموظفين، وترسيخ مفاهيم الحياة الصحية، وتشجيعهم لاتباع هذا النمط من الحياة وتعزيز لياقتهم البدنية، من خلال المشاركة في هذه التحديات بشكل متواصل على مدار العام».

وقالت منى مالك، مدير رئيس الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في بلدية دبي: إن المبادرة تهدف إلى تشجيع جميع الموظفين من ذكور وإناث على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعاليات تنافسية، تدعم جودة المعيشة الصحية، بعيداً عن الروتين المعتاد وتنشط أجساد وعقول المشاركين وبالتالي، سيؤثر ذلك بالإيجاب في محصلة ونتائج أدائهم في العمل ويشعرهم بالسعادة والانتماء للمكان الذي يعملون فيه.



الطاير: هيئة كهرباء ومياه دبي جزء أساسي من الفعاليات







قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا في هيئة كهرباء ومياه دبي مواصلة دعم تحدي دبي للياقة بصفتنا الشريك الرئيسي الحصري للعام الثالث على التوالي، لما حققه هذا التحدي ومنذ انطلاقه قبل ثلاث سنوات من نجاح لافت في تغيير أسلوب حياة طيف واسع من سكان وزوار دبي، عبر تشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية وتحفيزهم على ممارسة الرياضة بشكل يومي، مما يسهم في جعل الرياضة جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع الإماراتي، ويحقق أهداف خطة دبي بجعلها موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة».

وأضاف: «في إطار مسؤوليتها المجتمعية، تحرص الهيئة على أن تكون جزءاً أساسياً من قصة نجاح هذه المبادرة عالمية المستوى، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الضرورية للمشاركين في الفعاليات المتنوعة والمهرجانات الرياضية المفتوحة على مدى فترة التحدي التي تمتد لشهر كامل، ونحن على ثقة تامة بمواصلة التحدي دوره في إدراج الرياضة على قائمة جدول أعمال مئات الآلاف من الأفراد في دبي، لجعل الإمارة إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم».