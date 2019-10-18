«جلمودة» تظفر بناموس الأبكار و«الصداوي» يكسب الجعدان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات افتتاح الأسبوع السابع لموسم سباقات الهجن 2019 - 2020 والتي أقيمت أمس على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، فوز «جلمودة» لجابر علي حسين آل حرب المري بناموس المركز الأول في منافسات الحقايق، واستطاعت «جلمودة» أن تقطع مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:25:3.

وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «الصداوي» لحمد سالم الفهيدة المري، وفي الشوط الثالث حلقت «رواية» لسعيد حمد مطر بالنص المنصوري مع المركز الأول، وفي الشوط الرابع انتصرت «فرق» لراشد طالب متعب شريم المري على منافسيها لتكسب المركز الأول، وأهدى «نجد» مالكه محمد سهيل عويضان المنصوري المركز الأول في الشوط الخامس، وفي الشوط السادس فازت «الطيارة» لحمد علي محمد الغفراني المري مع ناموس الشوط، وفي الشوط السابع انتزعت «الشاهينية» لعامر عوض زايد المنصوري المركز الأول، وفي الشوط الثامن انتصر «نواف» لجابر ناصر الغفراني المري على منافسيه محرزاً المركز الأول، وفي الشوط التاسع كسبت «هملولة» لشطيط سالم شطيط المالكي المركز الأول، وفي الشوط العاشر خطفت «عرين» لأحمد راشد سالم الغيلاني المركز الأول.

وجاءت بقية نتائج الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط 11 «الشيب» لعلي راشد سعيد البريصي، الشوط 12 «الشامخة» لغدير حمد خميس الحديلي، الشوط 13 «مشغل» لحمود غدير علي الوهيبي، الشوط 14 «دغشة» لأحمد حران حمد الفلاسي، الشوط 15 «مهاجر» لعتيق مطر حسن القبيسي، الشوط 16 «حضور» لسعيد معيوف سالم الدرعي، الشوط 17 «بطرس» لجاسم سالم الغيلاني،

الشوط 18 «تشريف» لعبدالله راشد سعيد الفلاسي، الشوط 19 «هملولة» لعبدالله سهيل محمد نصيب العفاري، الشوط 20 «شاهين» لعلي راشد البريصي، الشوط 21 «أفعال» لسالم معيوف سالم الدرعي، الشوط 22 «منصورة» لمحمد علي الشدي المنصوري، الشوط 23 «وضاح» لسلطان سويدان سالم الغفيلي، الشوط 24 «منصورة» لسالم حمد سلطان نابت المنصوري، وفي آخر أشواط فئة الحقايق الشوط 25 كان الموعد مع «الوضيحي» لعلي سالم حمد الدرعي.