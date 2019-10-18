بوقرة: مباراة كلباء بتسع نقاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شدد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة على أهمية مباراة كلباء الليلة بوصفها من اللقاءات الجماهيرية والحاسمة في صراع البقاء وبمثابة 9 نقاط وليس ثلاثاً، وسندخلها بشعار الفوز ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية رغم علمنا بقوة المنافس والتغييرات الجديدة التي طرأت في الجهاز الفني التي سيكون لها دافع معنوي، وهو الأمر الذي نبهنا له لاعبينا خلال التحضير الجيد للمباراة حتى نوفق في تحقيق ما نصبو إليه.

ولفت بوقرة إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين وسيكون التركيز والحماس هو مفتاح مثل هذه المواجهات لذلك لا بد من الجدية والاجتهاد والبداية القوية والابتعاد عن الثقة الزائدة والقتال في الملعب لأنه وحده يقودنا إلى النتائج المرضية والمحافظة على المكتسبات التي خرج بها الفجيرة من لقاءاته السابقة مما عزز ثقة اللاعبين بأنفسهم ولكننا ما زلنا نحتاج لمواصلة العمل والجهد لأننا بحث عن الأفضل.

من جانبه أكد الليبيري وليام جيبور محترف الفريق الفجراوي أن الجميع على أهبة الاستعداد يدفعهم الحماس والاصرار لتقديم مباراة قوية والعودة من ملعب كلباء بالعلامة الكاملة.