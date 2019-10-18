افتتاح رائع لبطولة أبوظبي للقوارب الشراعية بمشاركة 30 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت أمس الأول، منافسات بطولة أبوظبي الدولية للقوارب الشراعية «الريجاتا»، من خلال حفل مبسط بمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة، وسط أجواء احتفالية مميزة وكذلك أجواء إماراتية خاصة من خلال القرية التراثية.

حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وأحمد ماجد المهيري نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وإيجي نارانج نائب رئيس اتحاد الايودا للشراع الحديث (عن دول إفريقيا وآسيا والمحيط الهندي)، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وطلال الهاشمي مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي ورؤساء الوفود المشاركة والحكام والمنظمين.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان عن سعادته البالغة بالمشهد الرائع للبطولة من خلال مشاركة وفود 30 دولة، مؤكداً أن الرقم كبير بكل المقاييس ويؤكد مدى تطور هذه الرياضة، فضلاً عن مدى اهتمام العديد من الدول بالمشاركة في أي بطولة تقام في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.

ووجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعم الرياضات البحرية بشكل عام، مؤكداً أن المجلس يقوم بمجهودات كبيرة من أجل تطوير مختلف المسابقات والبطولات التي تقام في العاصمة.

كما وجه التحية إلى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت برئاسة أحمد ثاني الرميثي على المجهودات الجبارة التي يقوم بها النادي في سبيل تطوير الرياضات البحرية التراثية منها والحديثة، وأكد أن النادي كان سبباً رئيسياً في حالة الزخم والنجاحات التي تحققت على الساحة الرياضية البحرية في الإمارات بشكل عام منذ خروجه إلى النور.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل الرياضي الكبير، مشيراً إلى أن وجود 200 مشارك من 30 دولة سيساهم في مزيد من الإثارة والتشويق خلال الحدث الكبير، وأعرب عن ثقته التامة في قدرة بحارة الإمارات على الظهور بمستوى متميز خلال البطولة والتقدم نحو الأمام واعتلاء القمة في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وتشارك في المنافسات وفود 30 دولة تم استعراضهم خلال طابور العرض الذي أقيم خلال حفل الافتتاح، وألقى أحمد ماجد المهيري كلمة حيث رحب بجميع المشاركين في البطولة من لاعبين ومدربين وحكام، وتحدث عن اهتمام الإمارات بتطوير رياضة الشراع الحديث وكافة الرياضات البحرية، مؤكداً أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي لكافة الرياضات يسهم في تطويرها بصفة عامة، وأن هناك خططاً تم تنفيذها بنجاح في هذا المجال وأن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يأخذ على عاتقه المسؤولية لدعم وتطوير هذه الرياضة.

كما تحدث ايجي نارانج نائب رئيس اتحاد الايودا للشراع الحديث في كلمة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للإمارات لا سيما أبوظبي في دعم كل الرياضات المتعلقة بالشراع الحديث والتجديف، وأن اتحاد الايودا يسعى جاهداً من أجل عمل شراكات طويلة مع دولة الإمارات في استضافة البطولات العالمية في الشراع الحديث.